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Переговоры по Донбассу без России назвали "фэнтези"

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Алексей Пушков прокомментировал заявление Алексея Резникова о возможном переходе на "Будапештский формат".

Переговоры по Донбассу без России назвали "фэнтези". Об этом заявил в собственном Twitter-аккаунте представитель Совета Федерации Алексей Пушков. Он отреагировал на инициативу вице-премьера Украины Алексея Резникова заниматься переговорами по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках "Будапештского формата".

Главы МИД меняются - пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези

Алексей Пушков, представитель Совета Федерации России

Парламентарий отметил, что предложенный Украиной формат переговоров "неосуществимая придумка". По мнению Пушкова, чиновники из Киева ушли в "слова и формулы", в которых нет содержания.

Пушков сказал, чем закончатся беспорядки США.


 

Теги: алексей пушков, алексей резников, будапештский формат, донбасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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