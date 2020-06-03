Переговоры по Донбассу без России назвали "фэнтези". Об этом заявил в собственном Twitter-аккаунте представитель Совета Федерации Алексей Пушков. Он отреагировал на инициативу вице-премьера Украины Алексея Резникова заниматься переговорами по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках "Будапештского формата".
Главы МИД меняются - пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези
Алексей Пушков, представитель Совета Федерации России
Парламентарий отметил, что предложенный Украиной формат переговоров "неосуществимая придумка". По мнению Пушкова, чиновники из Киева ушли в "слова и формулы", в которых нет содержания.
Пушков сказал, чем закончатся беспорядки США.
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