Алексей Пушков прокомментировал заявление Алексея Резникова о возможном переходе на "Будапештский формат".

Переговоры по Донбассу без России назвали "фэнтези". Об этом заявил в собственном Twitter-аккаунте представитель Совета Федерации Алексей Пушков. Он отреагировал на инициативу вице-премьера Украины Алексея Резникова заниматься переговорами по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках "Будапештского формата".

Главы МИД меняются - пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези Алексей Пушков, представитель Совета Федерации России

Парламентарий отметил, что предложенный Украиной формат переговоров "неосуществимая придумка". По мнению Пушкова, чиновники из Киева ушли в "слова и формулы", в которых нет содержания.

Пушков сказал, чем закончатся беспорядки США.



