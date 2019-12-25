Алексей Резников заявил, что конфликт на Донбассе может быть решен без участия РФ.

Украина предложила формат переговоров по Донбассу без России. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета. Этот исследовательский центр работает под эгидой НАТО. Чиновник внес предложение на рассмотрение представителям Великобритании и США.

Алексей Резников считает, что заниматься урегулированием конфликта на территории Донбасса следует в "будапештском формате", который не подразумевает участие РФ. Украинец считает, что изменить формат переговоров необходимо, так как Москва нарушила "Будапештский меморандум" и напала на Украину. Эксперт также отмечает, что Киеву не следует отказываться от минских договоренностей, так как в них включен обмен пленными между сторонами.

Напомним, что "Будапештский меморандум" подписан в 1994 году Украиной, Россией, США, Францией и Великобританией. Документ постановляет, что Киев присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также ликвидирует собственный арсенал. При этом остальные участники союза гарантируют стране безопасность.

МИД Украины заявил о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР.