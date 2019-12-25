МИД Украины заявил о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР

Также у Украины есть план на тот случай, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках минских соглашений.

Администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с РФ в Донбассе получит Украина. Такое заявление в эфире канала ATR сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мы с ними (самопровозглашенными республиками — прим.ред) не будем вести разговоры, соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования. Дмитрий Кулеба

Также у Украины есть план на тот случай, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках минских соглашений. При этом Кулеба не стал рассказывать детали, но уточнил, что украинским властям не хотелось бы применять этот план.

Дипломат подчеркнул, что без конструктивной позиции РФ в переговорах достичь положительного результата по урегулированию конфликта не удастся.

Ранее Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений.