Пушков сказал, чем закончатся беспорядки США

"Судя по выступлению [президента США Дональда] Трампа, он намерен делать ставку на силу и только силу, плюс на тюрьму".

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз о том, чем закончатся погромы и беспорядки в США, вызванные убийством полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе. Свои размышления он опубликовал в Telegram-канале.

Судя по выступлению [президента США Дональда] Трампа, он намерен делать ставку на силу и только силу, плюс на тюрьму. В США и так процентов 80 заключенных – афроамериканцы (сидит примерно 4,5 тыс. на каждые 100 тыс. человек; для сравнения: примерно 700 на 100 тысяч у белых). Алексей Пушков

Сенатор уверен, что бунт будет подавлен, а мародеры будут гулять по Нью-Йорку в брендовой одежде. Однако, спокойствие будет длиться ровно до следующего убийства и расового бунта.

А его не может не быть, так как реальные причины нынешних событий никто в США устранять не собирается. Еще один "Оскар" еще одному афроамериканцу не поможет. Алексей Пушков

В США хозяин русского ресторана защитил его от протестующих.

Видео: Youtube/The New York Times