В США хозяин русского ресторана защитил его от протестующих

С ними были его друзья и знакомые.

Минувшей ночью владелец русского ресторана в Калифорнии Аик Газарян вместе с друзьями с оружием в руках защищал свой ресторан. Он рассказал, что даже готов применить это оружие, если кто-то ворвется к нему с целью грабежа. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте ресторана.

Аик Газарян считает, что участники беспорядков уже в большей степени озабочены мародерством, нежели выражением гражданской позиции. На данный момент всё происходит по одному примерному сценарию: собирается большая толпа, митингующая против насилия полиции. Поэтом все разделяются на небольшие группы, которые и участвуют в мародерстве. Большинству участников нет дела до убитого афроамериканца. Однако в ресторан Газаряна в эту ночь никто не зашел, потому что у его дверей стояли более десяти крупных русских мужчин.

По мнению Газаряна, на самом деле идет война демократов и республиканцев.

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Фото и видео: instagram/ pushkinrestaurant