Руссел предъявила пресс-карту и сообщила, что является сотрудником прессы.

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в российского журналиста и продюсера Sputnik Николь Руссел в тот момент, когда она освещала протесты у Белого дома. Об этом пишут "РИА Новости.

Известно, что Руссел предъявила пресс-карту и сообщила, что является сотрудником прессы. Несмотря на это, по ней открыли огонь. Стали кидать световые и шумовые гранаты. Руссел отмечает, что следы от них остались у неё на бёдрах и животе. Но она продолжала снимать протестующих.

В меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, была резиновая пуля. Николь Руссел, журналист и продюсер Sputnik

На фотографии, опубликованной РИА, видно, что журналистке попали в ногу. Рана, по её словам, кровоточила.

Ранее в Лас-Вегасе полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков.