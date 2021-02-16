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Передвижной медицинский комплекс Ленобласти прибыл в город Енакиево
Сегодня, 13:56
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Передвижной медицинский комплекс Ленобласти прибыл в город Енакиево

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Ленинградские медики будут вести прием жителей города Енакиево и окрестных населенных пунктов.

Передвижной медицинский комплекс и команда медиков Ленинградской области прибыли в город Енакиево (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Сейчас ленинградский медицинский городок разворачивается на площадке больницы № 1 города Енакиево. Врачи двух регионов определяют порядок и график приема пациентов, после чего будет дана информация о работе передвижного медицинского комплекса.

Ленинградские медики будут вести прием жителей города Енакиево и окрестных населенных пунктов.

Ранее на Piter.tv: Спецмашины из Ленобласти приводят в порядок улицы в Енакиево.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: днр, енакиево
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Мировые новости,

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