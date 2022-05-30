Медицинский автопоезд направился в подшефный Ленинградской области город на территории Донбасса

Специалисты проведут в Енакиево около месяца.

Медицинский автопоезд, девять сотрудников районных больниц, глава комздрава и главврач ЛОКБ направились в подшефный Ленинградской области город на территории Донбасса.В медицинскую бригаду вошли узкие специалисты и средний медицинский персонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, в Енакиево отправились терапевт, два хирурга, врач ультразвуковой диагностики, рентгенологи, рентген-лаборанты, акушер-гинекологи, педиатр. Специалисты проведут в Енакиево около месяца.

Для проведения диспансеризации жителей Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. Также медики везут с собой генератор, чтобы минимально зависеть от существующих там условий.

Ранее дети-сироты получили ключи от новых квартир во Всеволожском районе.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти