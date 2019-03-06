Дети-сироты получили ключи от новых квартир во Всеволожском районе

В очереди стоят еще 109 человек.

Накануне, 26 мая, пяти детям-сиротам вручили ключи от квартир во Всеволожском районе. Глава района Вячеслав Кондратьев и глава администрации Андрей Низовский поздравили молодых людей лично.

Квартиры расположены в удобном районе, также сделан ремонт. По закону, первые пять лет полученное жилье будет в найме у новоселов. Далее у них будет возможность оформить жилплощадь в соцнайм.

Это долгожданные квартиры, но это того стоило- квартиры очень хорошие, в новых домах, очень удобные. Добро пожаловать на всеволожскую землю, в добрый путь и хорошего проживания! Вячеслав Кондратьев

Сейчас в очереди на получение квартиры стоят еще 109 жителей Всеволожского района.

Фото: Администрация Всеволожского района