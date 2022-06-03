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Спецмашины из Ленобласти приводят в порядок улицы в Енакиево

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Также в Енакиево прибыли для работы передвижные медицинские комплексы и команда медиков.

Дорожная техника Ленобласти помогает улицам Енакиево (ДНР) возвращаться к мирной жизни: чистит, моет, проводит ямочный ремонт. Колонна спецтехники пришла сюда в начале недели и принялась за работу. Об этом сообщила пресс-служба Ленобласти.

Всего в Енакиево приехало более 10 единиц различных спецмашин: от тракторов с самосвалами до "дорожных пылесосов" и прицепов.

Также в Енакиево прибыли для работы передвижные медицинские комплексы и команда медиков. Сейчас они разворачивают работу в городе.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: днр, енакиево
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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