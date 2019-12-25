The National Interest рассказали о возможном усилении переданных Вашингтоном Киеву катеров.

Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest. Авторы публикации напомнили, что Пентагон одобрил передачу Киеву судна класса "Mark VI". В ближайшее время местные военные будут их осваивать.

Эксперты добавили, что патрульные катера, переданные Вашингтоном, имеют на вооружении автоматические пушки Mk 44. Они впервые находятся на вооружение у Военно-Морского флота Украины. СТрана не имеет снарядов, которые необходимы для использования данного вида оружия. Властям Киева придется совершить закупку боеприпасов у американцев.

В The National Interest подчеркнули, что Киев может еще больше усилить действие катеров из США. Для этого придется поставить на них противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Это увеличит боевую мощь судна. Однако из-за серьезного арсенала Черноморского флота РФ, патрульные катера серьезно не повлияют на баланс сил в регионе.

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