Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения

Госдепартамент США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения. Об этом заявили представители Минобороны страны. Пентагон разрешил продажу Украине 16 современных катеров Mark VI. Сумма сделки между сторонами составляет 600 миллионов долларов.
У них не будет сложностей с интеграцией этого вооружения
представитель Госдепартамента США
Напомним, что ранее правительство Украины просило у США предоставить не только катера, но и 32 пулемета MSI Seahawk A2, 20 экземпляров оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 пулеметов МК44, а также комплектующие к технике. Киев надеется, что Вашингтон предоставит услуги по техническому обслуживанию патрульных судов.
В документе соглашения значится, что Киев будет использовать катера для более эффективной защиты своих территориальных вод.
В Госдепе США призвали Россию "убраться" с Ближнего Востока.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все