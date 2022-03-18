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Блинкен заявил о гибели на Украине гражданина США

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Подробности инцидента дипломат не смог привести.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о гибели на Украине гражданина США. Такими сведениями чиновник поделился в рамках выступления на официальном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве в Вашингтоне. Спикер уточнил прессе, что на текущий момент не располагает дополнительными подробностями трагедии.

Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо этого, деталей у меня нет.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Немногим ранее американская газета The New York Times написала со ссылкой на местные власти материал о гибели 68-летнего гражданина США. Мужчина якобы пал жертвой обстрела, происходившего на территории украинского города Чернигова. Иностранец находился в регионе вместе со своей подругой-украинкой, которая нуждалась в лечении.

Блинкен: экономика России находится в состоянии "свободного падения" из-за санкций.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: госдеп, госдепартамент, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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