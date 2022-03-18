Блинкен: экономика России находится в состоянии "свободного падения" из-за санкций

В Госдепе объяснили, когда снимут санкции с РФ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что в настоящее время экономическая система РФ находится в состоянии "свободного падения" из-за введенных против страны западных санкций. Чиновник уточнил журналистам во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве Вашингтона, что ограничения против Москвы связаны проведениям специальной военной операции на Украине. Введенные санкции он назвал беспрецедентными, так как РФ уже сейчас практически отрезана от глобальной экономики.

Ее собственная экономика сейчас находится в состоянии свободного падения. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американец отметил в рамках выступления, что за последние несколько недель Запад уничтожил для РФ многие экономические перспективы и возможности, которые наращивались руководством РФ десятилетиями. Блинкен заметил, что все санкции являются просто инструментом для того, чтобы достигнуть определенной цели. Когда задача будет реализована, то постепенно эти ограничения будут отменяться.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

