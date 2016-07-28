Оправдательный приговор инструкторов с Сямозера, где погибли дети, отменил суд

Дело рассмотрят заново в суде первой инстанции.

В Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Петербурге отменили оправдательный приговор по делу гибели 14 детей в лагере на Сямозере летом 2016 года. Дело направили на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщили 18 июня в пресс-службе учреждения.

Прокурор в кассационном представлении просил отменить оправдание инструкторов лагеря Павла Ильина и Валерия Круподерщикова, а осужденная Елена Решетова, руководитель лагеря, просила отменить обвинительный приговор в отношении нее. Суд оставил наказание руководителя без изменений.

Трагедия произошла во время похода на лодках по озеру, в которое отправились 47 детей с несколькими сопровождающими. Во время шторма лодки перевернулись, 14 детей погибли. Решетову приговорили к 9,5 годам в колонии общего режима, а инструкторов оправдали, не увидев в их деянии состава преступления. Круподерщикова осудили на 8 месяцев в колонии-поселении по статье "оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии", он был освобожден от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования. В то же время, Карельский Верховный суд оставил оправдание инструкторов без изменения.

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