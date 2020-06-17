Мужчина получит срок в колонии на 2 года и 4 месяца.

Водителя катера осудили за столкновение с танкером на Енисее в 2019 году. Об этом рассказали представители Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Нарушитель получил заключение в виде 2 лет и четыре месяцев в колонии.

Доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора Следственный комитет по региону

Напомним, что инцидент произошел в сентябре 2019 года. В наливной танкер въехал самодельный катер с пассажирами. Водитель перевозил двух людей из поселка Бор Туруханского района Красноярского края в поселок Новоназимово Енисейского района. В результате аварии на воде один человек погиб. По данной трагедии возбуждено уголовное дело. Виновника столкновения обвинили в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека (по статье 263 УК РФ, части 2).

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Видео: СК РФ