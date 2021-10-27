Присяжные оправдали экс-главу Раменского района по делу об убийстве подруги

Женщина была найдена в машине в мае 2019-го года.

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района в Московской области Андрея Кулакова по делу об убийстве любовницы. Об этом 27 октября сообщили "Известия".

Заседание проходило в Подольском областном суде. Из 6 только 1 присяжный проголосовал против оправдания. Судья Диана Алмаева встала на сторону мужчины. Его освободили из здания суда, на выходе его встретили родственники, которые не смогли сдержать слез.

Тело заместителя председателя общественной палата района Евгении Исаенковой было найдено в мае 2019 года. Кулаков утверждал, что он не виновен. Единственное, в чем он признал вину — это в поступке по отношению к его семье.

Андрей Кулаков был назначен главой Раменского района в ноябре 2016 года, сложил свои полномочия в мае 2019.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Мособлсуд приговорил к 24 годам колонии убийцу доцента РЭУ им. Плеханова и ее матери.

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