Мособлсуд приговорил к 24 годам колонии убийцу доцента РЭУ им. Плеханова и ее матери

Мужчина полностью признал свою вину и просил пожизненного заключения.

Московский областной суд признал виновным Жасуржона Усмонова в убийстве доцента Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова Виктории Борковской и ее матери. Решение было вынесено 27 октября, сообщили "Известия".

Гражданина Таджикистана осудили за убийство двух лиц, а также покушение на убийство несовершеннолетнего и разбой. Мужчине назначили 24 года лишения свободы. Первые 5 он проведет в тюрьме, а затем отправится в колонию строгого режима. По факту Усмонов пробудет в заключении 23 года, так как 1 год и так провел в СИЗО до решения суда. Подсудимые просил пожизненного заключения.

Виктория Борковская и ее мать была убита осенью 2020 года в деревне Поярково в Московской области. Убийца объяснил свой мотив тем, что женщины отказались платить 20 тысяч за ремонт, который он сделал в их доме. Шестилетнему ребенку удалось выжить, девочка получила множественные ранения.

Видео: Telegram / SHOT