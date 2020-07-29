Суд оправдал россиянина за тройное убийство при самообороне

Прокурор просил назначить мужчине 18 лет колонии строгого режима.

Тверской областной суд оправдал Александра Зобенкова, который при самообороне убил трех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката мужчины.

Инцидент произошел весной прошлого года в селе Михайловское Тверской области. Зобенков с членами его семьи и друзьями отмечал день рождения жены. Во время праздника он пошел прогуляться с собакой. Та облаяла коз соседки, что возмутило последнюю.

Женщина позвонила и пожаловалась на произошедшее своему сыну. Он подъехал с друзьями к дому Зобенкова, после чего они вместе избили присутствующих на участке. Александр схватил нож и нанес нападавшим несколько ударов. В результате потасовки трое человек скончались.

Зобенкова обвинили по статье уголовного кодекса об убийстве двух или более лиц. Прокурор просил назначить мужчине срок 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима.

Суд решил, что в действиях Зобенкова отсутствует состав преступления <…> В связи с этим было решено моего подзащитного оправдать, отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей и освободить в зале суда. из сообщения адвоката Зобенкова

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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