В "Крестах" убили заключенного

По предварительным данным, его задушили в душевой.

Во вторник, 21 сентября, источник в правоохранительных органах "Невских новостей" подтвердил факт убийства в следственном изоляторе "Кресты-2" в Колпино.

Заключенный погиб от руки другого заключенного, по предварительной информации, в душевой. Жертвой стал 37-летний инвалид, попавший в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью.

К делу может быть причастен Денис Зиноватный, устроивший поножовщину у гостиницы "Пулковская" в апреле.

Ранее мы писали, что на пересечении Репищева и Парашютной на пешеходном переходе сбили человека.

Фото: СИЗО №1 КРЕСТЫ КОЛПИНО УФСИН Санкт-Петербурга / Вконтакте