В "Крестах" убили заключенного

Во вторник, 21 сентября, источник в правоохранительных органах "Невских новостей" подтвердил факт убийства в следственном изоляторе "Кресты-2" в Колпино.
Заключенный погиб от руки другого заключенного, по предварительной информации, в душевой. Жертвой стал 37-летний инвалид, попавший в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью.
К делу может быть причастен Денис Зиноватный, устроивший поножовщину у гостиницы "Пулковская" в апреле.
Ранее мы писали, что на пересечении Репищева и Парашютной на пешеходном переходе сбили человека.
Фото: СИЗО №1 КРЕСТЫ КОЛПИНО УФСИН Санкт-Петербурга / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все