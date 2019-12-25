  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Крестах" убили заключенного
Сегодня, 12:30
197
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В "Крестах" убили заключенного

0 0

По предварительным данным, его задушили в душевой.

Во вторник, 21 сентября, источник в правоохранительных органах "Невских новостей" подтвердил факт убийства в следственном изоляторе "Кресты-2" в Колпино. 

Заключенный погиб от руки другого заключенного, по предварительной информации, в душевой. Жертвой стал 37-летний инвалид, попавший в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью. 

К делу может быть причастен Денис Зиноватный, устроивший поножовщину у гостиницы "Пулковская" в апреле.

Ранее мы писали, что на пересечении Репищева и Парашютной на пешеходном переходе сбили человека.

Фото: СИЗО №1 КРЕСТЫ КОЛПИНО УФСИН Санкт-Петербурга / Вконтакте

Теги: кресты, убийство заключенного
Категории: Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии