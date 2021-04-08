Задержанный за убийство мужчины у гостиницы "Пулковская" имеет проблемы с психикой

Мужчина наблюдался в психоневрологическом диспансере специального типа. Также у него уже есть проблемы с законом.

Подозреваемый в убийстве петербуржца у гостиницы "Пулковская" мужчина, которого накануне задержали в Карелии, имеет проблемы с психикой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 7 апреля на площади Победы. Подозреваемый напал с ножом на 41-летнего мужчину и его отца. В результате один из потерпевших скончался, второй – находится в тяжелом состоянии.

Пустивший в ход холодное оружие сумел скрыться на автомобиле с поддельными номерами. Однако мужчину удалось задержать "по горячим следам" в Карелии. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный с 2012 года наблюдался в психоневрологическом диспансере специального типа. Также у него уже есть проблемы с законом.

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Видео: Piter.TV