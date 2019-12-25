92-летний пенсионер попал в больницу после падения с кровати

Мужчина находился в тяжелом состоянии с ЗЧМТ, УГМ и субдуральной гематомой.

В среду, 7 апреля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 92-летнего пенсионера в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пожилого мужчину госпитализировали из квартиры дома №61/2 на Лесном проспекте. В начале его привезли в клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина, однако затем перевели в Мариинскую больницу. У пенсионера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и субдуральную гематому.

Сын пострадавшего рассказал, что его отец плохо ходил и часто падал с кровати. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV