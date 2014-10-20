В Петербурге задержали полицейского по делу о гибели студента летом 2020 года

По версии следствия, молодого человека застрелил охранник. Полицейский передал стрелку оружие.

В Петербурге задержали сотрудника 76-го отдела полиции Олега Полторацкого, которого считают причастным к гибели студента в центре города летом 2020 года. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 4 июня 2020 года возле дома №3 на Мытнинской улице. Молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания обязательства не выполнила, и он пришел требовать деньги назад. Словесная перепалка переросла в конфликт, который закончился стрельбой.

По версии следствия, молодого человека застрелил охранник по имени Заур Каримов. Следователи считают, что полицейский, являясь оперуполномоченным группы уголовного розыска, передал стрелку оружие.

Сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий. Полторацкий на службе мог завладеть травматическим пистолетом Grand Power, из которого стреляли в студента.

7 апреля Смольнинский районный суд продлил срок задержания мужчине на 72 часа. Следователи просят заключить Полторацкого под стражу, сам он вину не признает.

По факту случившегося были возбуждены еще два уголовных дело. Одно в отношении охранника о покушении на убийство, второе – о мошенничестве после того, как выяснилось, что компания обманывает клиентов с документами на трудоустройство.

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Фото: Piter.TV