Напавшего с ножом на отца и сына у гостиницы "Пулковская" мужчину поймали в Карелии

Один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй попал в больницу в тяжелом состоянии.

В Карелии задержали 46-летнего мужчину, который напал с ножом на отца и сына в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.

Инцидент произошел днем 7 апреля возле гостиницы "Пулковская" на площади Победы. По неустановленным пока причинам, нападавший всадил нож в 41-летнего мужчину и его отца. От полученных травм один из потерпевших скончался на месте происшествия, второго увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, покушение на убийство двух лиц". Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Известно, что задержанный уже имел проблемы с законом. Его жертвы продавали и покупали валюту на парковке у гостиницы. Охрана и персонал их знали, поскольку петербуржцы занимались фарцовкой долгие годы.

Ранее мы писали, что неизвестный с ножом пытался отобрать электросамокат у петербуржца на Науки.

Видео: Piter.TV