Неизвестный с ножом пытался отобрать электросамокат у петербуржца на Науки

Злоумышленник угрожал хозяину самоката убийством.

В седьмом часу вечера в пятницу, 2 апреля, от неработающего 20-летнего петербуржца поступило сообщение в полицию. Как стало известно Piter.TV, незнакомец в черной маске пытался отобрать у парня электросамокат, угрожая ножом. Инцидент произошел у магазина "Пятерочка" на проспекте Науки. В распоряжение нашей редакции попало видео с камер наблюдения.

Как выяснилось, молодой человек выехал на самокате из дома, чтобы встретить мать с работы. На обратном пути парень обогнал неизвестного мужчину и заметил, что тот изменил направление и пошел за ним следом. У магазина незнакомец преградил самокату путь, вынул из кармана нож и начал угрожать расправой, требуя отдать двухколесный транспорт. Второй рукой злоумышленник тянул электросамокат на себя, и пока заявитель боролся за свою вещь, мать молодого человека звала на помощь. В один момент разбойнику удалось выхватить самокат и даже немного прокатиться на нем в попытке скрыться, однако петербуржец сумел отвоевать вещь. Злоумышленник, завидев подбегающих очевидцев, предпочел убежать во двор.

На вид полноватому преступнику 30 лет, он был одет в темную куртку и кепку, на его лице владелец самоката заметил щетину. Возбуждено уголовное дело о разбое, злоумышленника разыскивают.

Ранее в Петербурге осудили мужчину, спьяну угнавшего с автомойки машину и попавшего на ней в ДТП.

Видео: Piter.TV