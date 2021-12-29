В Омской области неизвестный убил трех человек

Двое подростков смогли сбежать из дома.

В Павлоградском районе Омской области неизвестный убил трех человек. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета. Известно, что жертвой злоумышленника стал, в том числе, несовершеннолетняя девочка. У всех погибших видны ножевые ранения. Два подростка смогли сбежать с места преступления и обратились за помощью. К ситуации подключена Прокуратура.

В утреннее время 22 января в одном из домов в с. Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка 2011 года рождения с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями. пресс-служба прокуратуры

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье за убийство двух и более лиц. В настоящее время преступник разыскивается. По предварительным сведениям, мужчина смог незаконно пробраться в дом с холодным оружием.

Двух солдат-срочников арестовали после издевательств над памятником погибшим спецназовцам.

Фото: Следственный комитет России

