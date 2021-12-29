Молодых людей обвиняют в реабилитации нацизма.

Двух солдат-срочников арестовали после издевательств над памятником погибшим спецназовцам. Об этом написал в собственном аккаунте в социальной сети Facebook Алексей Аванесян. Юрист подчеркнул, что инцидент произошел в начале января с военнослужащими из Дагестана, которые осквернили монумент воинской славы на территории Краснодарского края.

Взял под защиту обвиняемого по части 4 ст 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Алексей Аванесян, адвокат

Напомним, что преступление совершено на хуторе Молькино. Следственный комитет считает, что один из солдат продемонстрировал на памятнике силовые приемы. При этом второй участник событий фиксировал все на камеру. В пресс-службе Южного военного округа заметили, что командующий войсками ЮВО Александр Дворников призвал привлечь лица к ответственности.

На видео попал момент сноса памятника Назарбаеву.

Фото: Piter.tv

