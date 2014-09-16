В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в тройном убийстве, совершенном в 2005 году

Ирина Волк рассказала о поимке преступников, убивших трех человек 19 лет назад.

В Подмосковье задержаны подозреваемые в тройном убийстве, совершенном в 2005 году. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет российские правоохранительные органы по Московской области раскрыли резонансное преступление. Согласно предварительным данным, в ночь на 3 сентября 2005 года в поселке Снегири Истринского района группа вооруженных битами мужчин в масках совершила нападение на частное домовладение. Злоумышленники проникли внутрь помещения через окно. На первом этаже они увидели хозяйку дома, поэтому ударили потерпевшую битой. Затем бандиты избили прибежавших на шум мужа и отца потерпевшей. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте, а женщина – впоследствии умерла в больнице. Преступники похитили из дома ценности и скрылись.

Проведен ряд современных судебных экспертиз, что позволило собрать дополнительную доказательную базу и выйти на след злоумышленников. Возмездие настигло злоумышленников спустя 19 лет. пресс-служба МВД РФ

Полиция при силовой поддержке СОБР "Рысь" от Центра специального назначения сил реагирования Росгвардии задержала четверых фигурантов расследования.Мужчинам предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Устанавливаются все участники нападения.

Житель Тувы подозревается полицией в мошенничестве в отношении 13 человек под видом аренды жилья.

Фото и видео: МВД Медиа