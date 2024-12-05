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Житель Тувы подозревается в мошенничестве в отношении 13 человек под видом аренды жилья

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Жертвы обмана переводили аферисты суммы от 25 до 80 тысяч рублей.

Российские правоохранительные органы подозревают жителя Тувы в мошенничестве. По информации от пресс-службы регионального управления полиции, злоумышленнику удалось обмануть 13 человек под видом аренды недвижимости. С середины осени текущего года в МВД поступили заявления от потерпевших жителей Кызыла и Шагонара в возрасте от 21 до 55 лет. Общая сумма материального ущерба составила свыше 487 тысяч рублей.

Оперативники установили, что аферистом оказался 34-летний россиянин. В социальных сетях и мессенджерах он разместил объявления о сдаче в аренду квартир, комнат и домов, к которым не имел никакого отношения. Мужчина требовал с потенциальных съёмщиков предоплату для того, чтобы под них забронировать жильё. Находясь в посуточных квартирах, мошенник снимал помещение на видео. Этим он вызывал доверие клиентов. Также преступник отправлял своим жертвами фотографии паспорта. Местный житель убеждал арендаторов в том, что является военным  и работает на режимном объекте, поэтому не имеет возможности встретиться лично для того, чтобы показать помещения.

Не запросив у гражданина, разместившего объявление, подтверждающие право собственности документы, потерпевшие перечисляли деньги аферисту. При этом минимальный перевод составил 25 000 рублей, а максимальный – 80 000 рублей.

пресс-служба МВД РФ

По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу. 

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, мошенничество, регионы, тува
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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