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Передача Проворова помогла "Коламбусу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

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Игра завершилась со счетом 3:1.

Клуб "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Калгарли Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч состоялся с результатом 3:1 (0:0; 1:0; 2:1) в пользу хозяев ледовой арены. От команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 27, 49, 58 минутах спортсмены Шон Курали, Джастин Данфорт и Зак Веренски. От  "Калгари" отличился единственным голом на 51 минуте Элиас Линдхольм. Российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов запомнился зрителям своей результативной передачей.

Малкин подрался с игроком "Детройта" в ответ на провокацию.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: иван прооров, калгари, коламбус, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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