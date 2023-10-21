Передача Проворова помогла "Коламбусу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1.

Клуб "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Калгарли Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч состоялся с результатом 3:1 (0:0; 1:0; 2:1) в пользу хозяев ледовой арены. От команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 27, 49, 58 минутах спортсмены Шон Курали, Джастин Данфорт и Зак Веренски. От "Калгари" отличился единственным голом на 51 минуте Элиас Линдхольм. Российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов запомнился зрителям своей результативной передачей.

Малкин подрался с игроком "Детройта" в ответ на провокацию.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET