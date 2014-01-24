Малкин подрался с игроком "Детройта" в ответ на провокацию

Шведский защитник атаковал россиянина со спины.

Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча против "Детройта" завершилась для гостей поражением со счетом 3:6. В конце второго периода защитник хозяев Мориц Зайдер атаковал россиянина со спины, и тот ответил немцу, повалив оппонента на лед. Малкин получил штраф 2+2 за грубость. Зайдера оштрафовали на две минуты.

Ранее мы сообщали, что Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ.

Видео: Telegram / Сенча со льдом