Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата против "Детройта" его команда уступила со счетом 3:6. Малкин стал автором первой шайбы в ворота хозяев. Этот гол стал для 37-летнего игрока 474-м в карьере. Он занял третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ, обойдя Александра Могильного (473 гола). Лидером рейтинга является Александр Овечкин, забросивший 822 шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел четыре матча, забросил три шайбы и отдал четыре голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Тарасенко помогли "Оттаве" разгромить "Вашингтон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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