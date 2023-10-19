Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Хоккеист забросил третью шайбу в нынешнем сезоне.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против "Детройта" его команда уступила со счетом 3:6. Малкин стал автором первой шайбы в ворота хозяев. Этот гол стал для 37-летнего игрока 474-м в карьере. Он занял третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ, обойдя Александра Могильного (473 гола). Лидером рейтинга является Александр Овечкин, забросивший 822 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел четыре матча, забросил три шайбы и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Тарасенко помогли "Оттаве" разгромить "Вашингтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET