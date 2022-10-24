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Гол и передача Тарасенко помогли "Оттаве" разромить "Вашингтон"

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На счету форварда шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала разгромную победу над "Вашингтоном" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Форвард "Оттавы" Владимир Тарасенко помог своей команде добиться успех. Россиянин открыл счет на 5-й минуте встречи. Он также помог отличиться Артему Зубу.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел четыре матча, забросил две шайбы и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что дебютный гол Замулы в НХЛ помог "Филадельфии" победить "Ванкувер".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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