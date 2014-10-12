Дебютный гол Замулы в НХЛ помог "Филадельфии" победить "Ванкувер"

Игра закончилась со счетом 2:0.

"Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в новом сезоне. Игра состоялась на территории американского города Филадельфия. Она завершилась с результатом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). В составе клуба победителей дебютным голом на второй минуте встречи отметился российский защитник Егор Замула. Позже спортсмена признали третьей звездой матча. Также шайбу в ворота оппонентов забросил на 18 минуте Шон Кутюрье. Голкипер хозяев поля Картер Харт отразил все 25 бросков по воротам, а также оформил шатаут.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET