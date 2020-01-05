Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Сиэтл" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на ледовой арене американского города Сиэтл завершилась с результатом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей. В составе клуба победителей отличились на 24, 32, 54 и 57 минутах спортсмены Арттури Лехконен, Логан О"Коннор, Микко Рантанен и российский нападающий Валерий Ничушкин. Для российского представителя данный матч стал первым в текущем сезоне НХЛ. Со стороны хозяев поля единственным голом в воротах оппонентов на 16 минуте запомнился Кайлер Ямамото. Российский голкипер "лавин" Александр Георгиев отразил 37 бросков хоккеистов из команды противника по воротам, после чего был признан первой звездой матча.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET