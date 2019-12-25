Джон Кирби прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты Минобороны РФ в Заполярье.

Пентагон отреагировал на испытания "Циркона". Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный представитель Джон Кирби. Чиновник уточнил, что Вашингтон рассматривает новейшие российские разработки в сфере гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор.

Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Чиновник объяснил, что Минобороны США создают собственные гиперзвуковые ударные системы исключительно для неядерного оснащения. Таким образом Пентагон прокомментировал сведения об успешном тестировании ракеты Циркон" по наземной цели. Испытания состоялись на борту российского фрегата "Адмирал Горшков". Мероприятия велись в Заполярье. Гиперзвуковая ракета была запущена с акватории Белого моря по мишени в Баренцевом. Боеголовка преодолела свыше 350 км при скорости полета в 7 Махов.

В Пентагоне рассказали об отношении к "российской угрозе".

Фото: TouTube/The Hill

