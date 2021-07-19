Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу ракетой "Циркон"

Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, ракета смогла поразить цель на расстоянии более 350 километров. Уточняется, что испытания подтвердили ее тактико-технические характеристики.
В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря.
из заявления Минобороны РФ
В ведомстве подчеркнули, что скорость полета "Циркона" составила около семи Махов.
Ранее государственная корпорация "Ростех" опубликовала на своем YouTube-канале видео, которое посвящено новому российскому истребителю. Новинку покажут общественности на авиасалоне МАКС-2021.
Видео: Минобороны России
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