Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу ракетой "Циркон"

Ракета смогла поразить цель на расстоянии более 350 километров.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, ракета смогла поразить цель на расстоянии более 350 километров. Уточняется, что испытания подтвердили ее тактико-технические характеристики.

В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря. из заявления Минобороны РФ

В ведомстве подчеркнули, что скорость полета "Циркона" составила около семи Махов.

Ранее государственная корпорация "Ростех" опубликовала на своем YouTube-канале видео, которое посвящено новому российскому истребителю. Новинку покажут общественности на авиасалоне МАКС-2021.

Видео: Минобороны России