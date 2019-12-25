Чиновница призвала улучшить охрану для американских законодателей.

Ненси Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Конгресса США. Спикер Палаты представителей США рассказала журналистам о формировании независимой комиссии по расследованию январских беспорядков в Капитолии.

Для обеспечения безопасности нашим следующим шагом станет создание внешней независимой комиссии на манер комиссии по событиям 11 сентября для расследования и доклада о фактах и причинах внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия заявление Нэнси Пелоси

По словам Пелоси, следует "выяснить правду" о произошедшем 6 января в Вашингтоне. Чиновница, которая занимает в американской государственной иерархии третий по значимости пост, заявила, что правительству необходимо выделить дополнительные средства на обеспечение охраны для членов законодательного органа и здания Конгресса.

Сенат Конгресса США назвал конституционным процесс импичмента над Трампом.

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