Сенат Конгресса США назвал конституционным процесс импичмента над Трампом

"За" его продолжение высказались 56 сенаторов, "против" - 44 человека.

Сенат Конгресса США назвал конституционным процесс импичмента над бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Трансляция голосования представителей верхней палаты законодательного органа страны велась на сайте. Известно, что 56 сенаторов согласились с утверждением, что данная процедура соответствует Конституции, включая шестерых однопартийцев экс-главы Белого дома. Еще 44 человека высказались против.

Местные СМИ заявили, что для того, чтобы признать импичмент, требуется 67 голосов сенаторов. Они утверждают, что Трампа в очередной раз оправдают. В течение четырех часов в Палате представителей выступали адвокаты Дональда Трампа. Они приводили доводы против вынесения импичмента их клиенту.

Каждая сторона за два следующих дня получит по 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений. Первыми выступать начнут обвинители (10 февраля в 12 часов по местному времени (20 часов по московскому времени). В СМИ ожидают, что ни одна из сторон не будет пользоваться всем выделенным временем для выступления.

Демократы и республиканцы согласовали регламент проведения импичмента Трампа.

Видео: ABC