Демократы и республиканцы согласовали регламент проведения импичмента Трампа

Демократы и республиканцы согласовали регламент проведения импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Договорённостей достигли лидеры демократов и республиканцев в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл. Процедура импичмента Дональду Трампу начнётся сегодня, 9 февраля. Однако перед ними состоятся дебаты о том, насколько сам процесс в данном случае соответствует Конституции США — ведь Трамп является уже бывшим президентом Соединённых Штатов.
Шумер отметил, что формат, о котором договорились республиканцы и демократы, "в высшей мере справедлив", так как стороны защиты и обвинения будут высказываться равное количество времени.
Ранее Блинкен назвал верным подход Трампа в отношении Китая.
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