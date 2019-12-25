Демократы и республиканцы согласовали регламент проведения импичмента Трампа

Стороны защиты и обвинения будут высказываться равное количество времени.

Демократы и республиканцы согласовали регламент проведения импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Договорённостей достигли лидеры демократов и республиканцев в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл. Процедура импичмента Дональду Трампу начнётся сегодня, 9 февраля. Однако перед ними состоятся дебаты о том, насколько сам процесс в данном случае соответствует Конституции США — ведь Трамп является уже бывшим президентом Соединённых Штатов.

Шумер отметил, что формат, о котором договорились республиканцы и демократы, "в высшей мере справедлив", так как стороны защиты и обвинения будут высказываться равное количество времени.

Ранее Блинкен назвал верным подход Трампа в отношении Китая.

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