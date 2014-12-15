В Конгрессе США сообщили о "внутренних врагах"

В Конгрессе США обнаружили "внутренних врагов". Об этом сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси в интервью The Independent.
По словам политика, необходимо получить от властей больше денег на обеспечение безопасности в Капитолии. Пелоси отметила, что все больше членов Конгресса начинают беспокоиться по поводу своей безопасности. При этом она не уточнила, кто именно относится к "внутренним врагам".
У нас есть члены Конгресса, которые хотят принести в Капитолий оружие и которые угрожали расправой другим членам Конгресса.
Нэнси Пелоси, спикер нижней палаты Конгресса США
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Видео: YouTube / Reuters
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