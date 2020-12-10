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Советник Байдена назвал продление ДСНВ началом переговоров с Россией

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По его словам, было очень важно решить вопрос "стратегической стабильности" между странами.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) началом переговоров с Россией. Об этом он заявил на вебинаре вашингтонского Института мира. Его слова приводит "РИА Новости".

Салливан отметил, что было очень важно решить вопрос "стратегической стабильности" между странами. Теперь, по его словам, должны быть серьезные переговоры "по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне ДСНВ".

Мы должны быть способны заставлять Россию платить и сталкиваться с последствиями за ее агрессивное поведение и угрозы США и нашим союзникам. В то же время мы должны вести с ними заслуживающие доверия, серьезные, лишенные иллюзий переговоры по стратегическим вопросам.

Джейк Салливан, советник президента США

29 января президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ДСНВ сроком на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что советник Байдена прогнозирует сложные отношения с Россией.

 

Теги: джейк салливан, джо байден, дснв, президент сша, россия, советник президента сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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