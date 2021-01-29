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Советник Байдена прогнозирует сложные отношения с Россией

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По его словам, Россия представляет собой угрозу по многим направлениям.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прогнозирует сложные отношения с Россией. Об этом он заявил на вебинаре вашингтонского Института мира. Его слова приводит "РИА Новости".

Салливан отметил, что подход Джо Байдена к этим отношениям "лишен иллюзий, жестко продуман и практичен". По словам советника президента США, Россия представляет собой угрозу по многим направлениям. Он припомнил такие обвинения против страны, как хакерские атаки, дело Навального и "вмешательство в выборы".

США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтем необходимым.

Джейк Салливан, советник президента США

Ранее Байден призвал Путина к освобождению Навального.

Теги: джейк салливан, джо байден, президент сша, россия, советник президента сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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