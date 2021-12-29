Во втором круге россиянка обыграла на корте Стосур из Австралии.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема проходит в Мельбурне. В рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии спортсменка смогла обойти по очкам австралийскую соперницу Саманту Стосур. Матч завершился с результатом 6:2, 6:2. Следующей оппоненткой для россиянки станет Сорана-Михаэла Кырстей из Румынии.

Напомним, что Анастасии Павлюченковой 30 лет. В настоящее время спортсменка занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году теннисистка получила золотую медаль Олимпийских игр. В Токио она играла в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым. В общей сложности в активе девушки записано 12 титулов, завоевванных под эгидой организации WTA.

Рублев вышел в третий круг Australian Open.

Фото и видео: Twitter / #AusOpen