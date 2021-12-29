Во втором круге чемпионата россиянин обыграл литовца Беранкиса.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open. Соревнования первого в году турнира серии Большого шлема проводятся в Мельбурне. В рамках второго тура Открытого чемпионата Австралии спортсмен обыграл на корте своего оппонента из Литвы Ричардаса Беранкиса. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:2, 6:0. Следующим соперником Рублева станет победитель встречи между Марином Чиличем из Хорватии и Норбертом Гомбошем из СЛовакии.

Напомним, что россиянину Андрею Рублеву 24 года. В настоящее время теннисист располагается на шестой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он смог завоевать восемь титулов под эгидой организации. В паре с Анастасией Павлюченковой спортсмен получил золотую медаль Олимпиады в Токио. В составе национальной сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса в 2021 году.

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Фото и видео: YouTube / Tennis Empire