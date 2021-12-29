Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге Australian Open

Россиянин одолел во втором круге Бонзи.

Российский спортсмен Карен Хачанов сыграет с Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open. Об этом стало известно по завершению второго круга Открытого чемпионата Австралии-2022. Теннисист обыграл на корте оппонента из Франции Бенжамена Бонзи. Первое соревнование в рамках серии турниров Большого шлема проводится в Мельбурне. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:0, 7:5 в пользу представителя РФ, посеянного под 28 номером.

Напомним, что ранее испанец Рафаэль Надаль обыграл во втором раунде турнира немца Янника Ханфманна. Матч закончился со счетом 6:2, 6:3, 6:4.

Кудерметова вышла в третий круг Australian Open.

Фото: Pixabay.com

