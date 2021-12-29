Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Россиянка выиграла во втором круге у румынки.

Российская спортсменка Вероника Кудерметова обыграла соперницу из Румынии Елену-Гарбиэлу Рузе, после чего вышла в третий круг соревнования Australian Open. Мероприятие проводилось в Мельбурне. Встреча в рамках второго этапа завершилась с итогом 6:2, 7:5 в пользу россиянки, выступавшей под 28 номером. Матч на корте длился 1 час и 24 минуты. Следующей оппонентка теннисистки станет Чжэн Циньвэнь из Китая или гречанка Мария Саккари.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии проводится в рамках серии турниров Большого шлема.

Теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.

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