  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кудерметова вышла в третий круг Australian Open
Сегодня, 12:31
56
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

0 0

Россиянка выиграла во втором круге у румынки.

Российская спортсменка Вероника Кудерметова обыграла соперницу из Румынии Елену-Гарбиэлу Рузе, после чего вышла в третий круг соревнования Australian Open. Мероприятие проводилось в Мельбурне. Встреча в рамках второго этапа завершилась с итогом 6:2, 7:5 в пользу россиянки, выступавшей под 28 номером. Матч на корте длился 1 час и 24 минуты. Следующей оппонентка теннисистки станет Чжэн Циньвэнь из Китая или гречанка Мария Саккари.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии проводится в рамках серии турниров Большого шлема. 

Теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Фото и видео:
 

Теги: australian open, вероника кудерметова, открытый чемпионат австралии, третий круг, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии