Теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Россиянин выиграл во всех трех сетах.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open. Его соперником по корту был швейцарец Хенри Лааксонен.

Встреча длилась почти два часа. Россиянин выиграл во всех трех сетах со счетом 6:1, 6:4, 7:6.

В следующем кругу Медведев проведет встречу с победителем пары Лайам Броди (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).

Напомним, в прошлом году Медведев дошел до финала AusOpen, однако уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Последний не участвует в нынешнем турнире из-за проблем с визой, так как суд Австралии депортировал его из страны.

Ранее во второй круг Australian Open вышел также российский теннисист Андрей Рублев.

Видео: YouTube / Tennis Australian 2022