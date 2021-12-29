Теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Российский спортсмен на старте обошел соперника из Италии Джанлуку Магера.

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Джанлуку Магера в рамках Открытого чемпионата Австралии. Старт турнира завершился со счетом 6/3, 6/2, 6/2.

Встреча длилась около 1 часа 20 минут. Рублев выполнил 13 эйсов и реализовал семь брейк-пойнтов. На счету Магера 10 подач навылет, пять ошибок и один брейк.

Во втором круге AusOpen соперником Рублева станет литовец Ричардас Беранкис, либо спортсмен из Испании Карбальес Баэн.

Ранее дубль Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Нэшвилл" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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