Основанием для аннулирования визы спортсмена послужил медотвод от вакцинации против ковида.

Сербский теннисист Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Об этом сообщил глава Федерального суда это страны Джеймс Оллсоп.

Основанием для аннулирования визы спортсмена послужил медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Суд не убедили основания для отказа от прививки. Она была необходима для возможности участия в первом в сезоне турнира Большого шлема.

Джоковичу запрещено въезжать на территорию Австралии в ближайшие три года. На данный момент он является действующим победителем турнира. 17 января теннисист должен был сыграть против соотечественника Миомира Кецмановича.

Ранее российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.

Видео: Youtube/TalkMagazine